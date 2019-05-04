〈南部〉《台南》南鐵地下化 首度強制拆除叫停

2019-05-04

〔記者洪瑞琴、王捷、吳俊鋒／台南報導〕南鐵地下化工程昨天首度執行強制拆除東區一戶房舍，市府相關局處及配合警力原預定早上七點開拆，因民眾通報現場有一口古井，市府邀文資委員到場會勘，約十時，交通部鐵道局中部工程處當場宣布暫緩拆除，將再加強溝通，至於延至何時，以及預定五月七日拆除北區兩處，均埋下變數。

古井現勘未達古蹟指定基準

警方為了拆除作業順利，二日晚間先在外圍架出鐵柵欄，確認屋內無人並徹夜守護，昨日一早現場聚集市議員、拆遷戶及自救會人員，首拆戶約有廿多坪，張姓屋主到場表示，政府以每坪三十多萬元徵收，他的部分土地徵收費約四百萬元，拆遷補償約九十萬元，但他不同意拆，也未簽具領補償費。

張姓屋主說，行政訴訟還沒有完成，五月八日法院將再開庭，政府怎麼可以強拆？並強調，這是祖先留下來的百年土地，裡面還有一口古井，他理解國家交通建設及公務員執行公務的苦衷，所以不採取強烈抗爭，將繼續走法律訴訟，不論是南鐵高架或地下化，拆了房子，建設完成後，「我不要錢，還我土地就好」。

避免社會疑慮 鐵道局決暫緩執行

鐵道局中部工程處指出，由於現場人士對補償費、現正訴願中案件以及強制執行程序等有疑義，雖然拆除作業是依法執行，但為避免造成社會大眾疑慮，決定暫緩執行，加強溝通後再做後續工作。

對此，市長黃偉哲表示尊重交通部，也感謝所有拆遷戶為了公共建設的犧牲與配合，對於尚無法接受拆遷的住戶，市府團隊仍會盡最大的努力溝通，他也呼籲交通部，未來應該以更完備方式採全區公告進行，免除外界質疑單一個案的拆除疑慮；鐵路地下化攸關台南市城市縫合、區域發展的百年大計，不論交通部何時重啟拆除作業，市府會盡力輔助。

南市文化資產管理處指出，經現場勘查與討論，依據各種資料初步判斷該水井屬過去家戶使用之私有古井，未達古蹟指定基準，決議不列冊追蹤。

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