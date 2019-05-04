〈南部〉《台南》仁德4區整併「南關」 議員盼改「新豐」

2019-05-04

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員許又仁昨天進行市政總質詢，對於未來行政區整併後，南關線四個行政區若改名「南關區」，他認為不好聽，建議應正名為「新豐區」；市長黃偉哲說，他個人贊同。

台南市府先前曾委託中正大學就行政區整併進行研究，根據該報告，台南市從卅七區變為十一區，除永康、安南及東區行政區維持不變外，其他各區均整併為十餘萬人口的大行政區，只有玉井等山區，人口數低於十萬人。部分行政區名稱也是新創，該報告將仁德、歸仁、關廟及龍崎四區併為一區，並稱為「南關區」。

許又仁說，仁德等四區因有一八二號道路（市道）貫穿而過，可從台南通到關廟，因此，一般將四區俗稱為「南關線」，其實南關線是指一八二號道路。

他表示，未來行政區如果整併，這四區若稱為「南關區」（難關區）並不好聽，希望能採用日治時期的新豐郡名稱，正名為「新豐區」。

黃偉哲說，先前議員謝龍介也建議要進行行政區整併，他個人贊同「南關區」改叫「新豐區」。

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