〈南部〉投資台南加溫 黃偉哲秀招商成績

2019-05-04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為因應全球大環境變遷，市政府透過各項措施積極招商，南市經發局統計今年四月，相較於去（二○一八）年底，公司、工廠及商業登記新增一○四五家，投資額二六六‧三一億元，加上台積電、沙崙智慧綠能科學城、台商回流等，已投資及投資中的廠商計有一一六○案，創造一兆五千億元投資額，顯示企業投資南市持續加溫，也等於市長黃偉哲上任四個多月來交出的「招商成績單」。

上任4個月 創造一兆五千億元投資額

市府昨日舉辦「投資台南、夢想啟航」宣傳近期產業投資成果，多位優質在地廠商及工業區廠商協進會代表站台力挺。市長黃偉哲表示，感謝企業主願意把辛苦的血汗錢投資在台南，市府要成為企業盟友，大家共同拚經濟。

黃偉哲：在符合法令原則下「一路開綠燈」

黃偉哲表示，市府單一窗口提供整合服務，不僅要吸引投資，亦透過一站式整合服務、投資會報、協助台商回流行動方案，以及創造多元投資標的與精實輔導，協助企業落實投資，在符合法令原則下「一路開綠燈」，不要讓行政效率成為企業投資的綁腳石。

此外，針對二億元以上之投資案，市長每月召開投資會報，親自主持追蹤管考，並協助協調與排除投資障礙，總計目前列管二億元以上重大投資案八十二案，投資額達二三○八億元。

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