〈南部〉《台南》長輩唱卡拉OK憂侵權 市府：免驚慌

2019-05-04

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市里社區活動中心的電腦伴唱機歌曲涉及版權問題，造成民眾人心惶惶，為釐清版權疑慮，市長黃偉哲昨日說明市府的應對策略，呼籲長輩無需恐慌；立法委員王定宇也到場關切，承諾會在立院盡速將「著作權法」的法律疑慮釐清。

版權重製問題 怕唱個歌被調去做筆錄

據了解，立法委員陳亭妃最近也接到許多社區歌友會、長壽會、里辦公處陳情，因為歌唱版權重製問題，尤其對法令不清楚，不知何謂「授權保證書」，現在坊間謠傳「唱個歌就會被調去做筆錄」、「一首歌曲處罰十萬元以上」，搞得大家索性就不唱了，活動中心變冷清。陳亭妃要求智財局提供官方版權協商平台，隨時更新正確訊息，明確知道版權所屬單位，讓長輩可以安心唱歌，同時給予四個月的緩衝期，讓市府先去處理問題。

市府要求須獲合法授權 並請中央釋疑

黃偉哲表示，市府針對社區活動中心伴唱機的措施，包括要求歌友會的卡拉OK伴唱機灌的歌曲要取得合法授權，因為有些歌曲是翻唱的，可能有法律陷阱，以及向版權公司協商歌曲版權的使用，並且請經濟部智財局解釋法令，針對現行條文中非營利以及經常性使用的部分做出解釋，避免陷民眾於不義。

協商期間以勸導、溝通為主 不會開罰

黃偉哲說，在與唱片公司協商期間，市府會以勸導、溝通為主，沒有開罰問題，不會一一開罰單、檢舉，一方面浪費行政資源、一方面也浪費司法資源，更平添民眾的恐懼、疑慮。

王定宇指出，伴唱機版權問題不只台南市有，每個縣市都遇到，黃市長是第一個願意用市府高度直接面對業者協商。

南市民政局統計，目前南市里社區活動中心列入公產的電腦伴唱機約四百餘台，向製造商購置時，通常機台已有六千至八千首基本歌曲，於公開場所合法使用，民政局每年均編列公開演出授權費預算，以取得公開演出授權。

民政局表示，依據經濟部智慧財產局歷年函釋，如果要灌新歌，應洽詢有合法重製授權的廠商或著作權人，並請廠商提出合法授權證明書或文件，避免日後爭議；該局已請各區公所在機台上加貼「切勿擅自灌錄來路不明歌曲，也勿開放民眾任意灌歌」警語提醒，以免侵犯著作權法、衍生不必要的法律紛爭。

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