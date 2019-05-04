〈南部〉高雄紙糊臨時公車站牌 還沒防水

2019-05-04

〔記者黃良傑／高雄報導〕繼前金區發現「很落漆」的厚紙板公車站牌，又有民眾撞見「更落漆」的臨時公車站牌，質疑紙糊的臨時站牌竟然沒防水？市府交通局表示，廠商疏忽未加防水護套，為免影響市容，昨緊急要求廠商改善，並加速縮減工期，預計五月中旬完工。

交通局要求廠商改用防水材質

臨時的公車站牌被民眾詬病，交通局表示重視，立即要求施工廠商改善，施工單位昨緊急改用防水材質，包括路線圖以防水的PVC輸出，並統一圖樣、設計尺寸和規格，著重美觀和實用性。

交通局表示，興建卅八座智慧公車亭的汰舊換新作業，將在三多路、五福路更新智慧型站牌，預計將於五月中旬完工，目前已完成五福路、大智路口（往西）、大成街口（雙向）、高雄女中（往東）等站位安裝，同時拆除臨時設立的站牌，除加強安裝作業配套措施，並將加速安裝作業。

新型智慧型站牌除了一次能同時顯示四條公車路線動態資訊外，也強化夜間照明功能，新型站牌並加入高雄城市意象設計，提升視覺美感。

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