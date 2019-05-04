〈南部〉愛河髒又臭 2天清出5噸垃圾

2019-05-04

挨批「城市不築、敗事有瑜」

〔記者蔡清華／高雄報導〕韓市府治理愛河狀況連連，先前出現油污，隨後又出大量垃圾布滿河面，被批評是「城市不築、敗事有瑜」，環保局發動清潔隊員已連續二天搭乘膠筏在河面上打撈漂浮垃圾，共打撈約五千公斤的垃圾，大約是平時的八倍量，累翻清潔隊員。

一至四月比去年同期多出12公噸

環保局表示，每年春天的大雨總會為愛河帶來大量的漂浮垃圾，有九位清潔隊員及五艘船隻，全年無休負責愛河垃圾打撈，每日均派員巡查愛河及幸福川河道。

飲料罐、餐盒、塑膠袋、魚屍 都有

去年在愛河撈起垃圾量就高達一一六公噸，平均每天可撈起約三一七公斤左右的垃圾，今年一至四月撈起四十一公噸，比去年同期廿八．七噸，多出十二．三公噸的垃圾量。垃圾種類百百種，魚屍、油脂污泥、飲料罐、餐盒、塑膠袋都有。

環保局指出，愛河河道於博愛路的愛河之心附近，因河道變寬、增設景觀湖等，水流經此處流速變緩、泥沙容易淤積，造成優養化及產生臭味；另外愛河上游各支流及生態公園常會因雨季或水芙蓉增生，將垃圾及水芙蓉排至愛河主河道，造成污染。

至於愛河的支流幸福川，最近也頻傳水質變色，經環保局採樣分析，確認水中沒有重金屬，初步排除工業污染，另根據水質檢驗報告有水溫偏高、溶氧量偏低，以及在顯微鏡下發現很多甲藻、矽藻及浮游動物，研判是水中的藻類孳生所造成。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/