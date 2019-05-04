〈南部〉台東海巡雙艇除役 官兵致最敬禮

2019-05-04

〔記者陳賢義／台東報導〕台東第十五海巡隊巡防艇「PP-5023」與「PP-5026」昨天除役，正式退出藍色國土守護者序列，十八年來的搶險救難，除役典禮邀請海洋委員會科長簡日成、第六海巡隊小隊長楊順安、南部機動海巡隊科員高玉霖、退休小隊長黃明彥等歷任艇長共襄盛舉，眾人目視隊旗緩緩降落，送上最敬禮，相依為命的革命情感讓不少人紅了眼眶。

典禮中安排歷任艇長分享船艇績優史，隨後呈繳艇鑰降隊旗，儀式溫馨隆重。第十五隊長曾忠智引領歷任艇長懷舊巡禮後，拿起油漆滾筒沾上油漆，正式除去艇號，也象徵為民眾服務長達十八年的兩艇正式退出藍色國土守護者序列。

前任船員說，服役期間光是支援綠島傷病患後送就至少五十至六十人，而數年前曾有八名潛水客從恆春七星岩漂流到台東，其中數人被「PP-5023」救起。另在二○○九年六月，甫打造完成的新船東非科摩洛籍油輪哥倫布皇后號（Colombo Queen），從日本廣島出發開往斯里蘭卡，途經台灣海域遇上「蓮花颱風」衝撞礁石，當時接獲命令馳援，在高約六、七公尺的巨浪層層狂襲下達成任務。

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