〈南部〉滿州火龍果 首度進軍荷蘭

2019-05-04

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島近年栽種火龍果有成，種植面積已經超過百公頃，滿州鄉近期有農民開始採收，高品質除了在北部拍賣出好價錢，更首度獲得來自荷蘭的訂單「坐飛機出國」。

25箱空運直送 最快今上架

「這是歐洲廠商的勇敢嘗試。」滿州鄉農會總幹事陳清木表示，歐美地區習慣食用白肉火龍果，少見到紅肉火龍果，首度外銷共二十五箱，每箱六公斤裝十顆，目的地是荷蘭阿姆斯特丹，預計最快今天就會在當地上架。

當地每斤可望破台幣500元

這批滿州果農賴盛義種植的火龍果，品種是個頭最大的「大紅」品種，原本六月產季，用夜間燈照管理方式，提早為四月底開始採收，日前在台北市場六粒裝十斤紅龍果賣七百五十元，搭飛機賣到荷蘭後，當地市場每台斤可望突破五百元台幣。

賴盛義表示，八年前開始種植火龍果，一開始收成價格雖好，但遇到七、八月大熱天產量多，價格便開始下滑，為了穩定紅龍果價格，兩年前嘗試夜間燈照方式幫助火龍果提早開花，紅龍果長得快，果實大且甜。

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