〈南部〉《台東》受惠農機補助 頂岩灣「農用超跑」拉風遊村

2019-05-04

〔記者黃明堂／台東報導〕「『肖想』這台小牛很久了，都捨不得買，現在政府有補助，總算給他買了！」卑南鄉頂岩灣農民羅秀光新購的農地搬運車，有十三匹馬力，被視為「農用超跑」，帥氣拉風，也大幅提高田間工作效率。

農民「車聚」 讚補助揪感心

頂岩灣是山上農村，寧靜的村莊卻在集貨場出現「車聚」，拜政府補貼之賜，多位農民新購農機，特別開來集貨場交流，有搬運車，有乘坐式割草車，還有業者開來展示推廣的新型電動搬運車，大家相換心得，還開上馬路試跑。農糧署署長胡忠一及立委劉櫂豪也來賞車，農民紛紛稱讚農機補助「揪感心」。

羅秀光的紅色「小牛」搬運車雖然不是藍寶堅尼的「小牛」，價格也只及一％，卻是村內第一部，特別結紅綵交車，還在村內遊街，「小牛」奔馳可達時速五十公里，村民紛紛圍觀，嚷著要他「辦桌」請客。

羅秀光在山坡種植釋迦，他說家裡有兩台「爬山虎」，雖然還不錯用，但只有六匹馬力，有時開車載貨爬陡坡，還得一人在後推。新買的「小牛」有十三匹馬力，老早就想買，但一部要十六萬元，遲遲買不下手，還好今年農糧署有農機補助，搬運車補助四萬元，總算圓夢。

農民曾能立說，割草車一部要廿五萬元，政府補貼四萬元，省下的錢可以買其他農機，而且比傳統人力快又有效率。

今年擴大辦理 增加17機種

胡忠一說，今年度擴大辦理小型農機補助計畫，除了原本發布的十六機種，最近核定增加十七機種，受理期限至十月卅一日止。

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