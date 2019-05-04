〈南部〉涉賄選審理中 屏縣4鄉代請辭搏補選

2019-05-04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣從二月至四月先後已有四名鄉民代表請辭，他們多數已被地檢署提起當選無效之訴，選在判決確定前請辭，且選區缺額達二分之一即可啟動補選，無須遞補；其中高樹鄉第四選區六月一日補選投票，僅請辭鄉代許壽全的妻子許鄭舜遊一人登記參選。

高樹第四選區補選 僅請辭者妻登記

去年十一月二十四日地方選舉結束後，屏東地檢署在十二月底對三十名當選人提當選無效之訴，包括五名議員、三名鄉鎮長、十六名鄉民代表及六名村里長，其中三名村長日前一審被判當選無效，其餘雖仍在審理中，但已有當事人採取「因應做法」，企圖延續「影響力」。

屏東縣府民政處透露，二月陸續有新埤鄉代第一選區謝麗珠、第四選區潘榮宗辭去鄉代職務，接著三月高樹鄉代第四選區許壽全、四月新埤鄉代第一選區陳春鳳也請辭。

屏東縣選舉委員會表示，高樹鄉第四選區鄉代有兩個席次，一人請辭後，缺額達二分之一，依規定應補選，日前已啟動補選作業，僅許鄭舜遊一人登記，六月一日投票。

新埤第一選區兩鄉代辭 也將補選

此外，新埤鄉第一選區有四席鄉代，謝麗珠、陳春鳳兩人請辭後，缺額達二分之一，也將補選，屏縣選委會將在下週討論日程；至於第四選區有三席鄉代，一人請辭未達補選門檻。

政壇人士︰爭取輕判 延續政治影響力

政壇人士分析，若涉當選無效之訴，待民事二審定讞鄉代職務遭解職後，即須依選罷法由該選區「落選頭」遞補，若在定讞前先請辭，除可讓刑事庭法官留下「犯後態度良好」印象，爭取輕判外，也能透過補選找來「代理人」延續政治影響力，但補選的經費則是納稅人買單。

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