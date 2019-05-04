〈台北都會〉錄取台大醫 北市薇閣6人建中13人

2019-05-04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台灣大學二日公布個人申請放榜結果，共正取一六四○人，三系增額錄取共六名、四系有缺額共八名，台大醫學系錄取五十人全是學測四科滿級分；其中台北市私立薇閣高中成績亮眼，六人正取台大醫學系，建國中學有十三人，北一女則未公布。

台大正取 建中280人次 薇閣69人次

另建國中學獲台大正取者共二八○人次，薇閣高中則是私立學校中表現最優，有六十九人次正取台大各系。

此外，薇閣高中除六人正取台大醫學系，還有六人正取陽明醫學系，加上北醫、長庚、馬偕、中山、中國、國防各大學醫學系，目前共廿六人錄取醫學系，十六日統一分發結果揭曉，可預期還會有不少備取生傳出佳績。

台大醫榜首 張立揚拉琴紓壓

薇閣數學資優班學生張立揚以滿級分錄取台大醫學系榜首，平日靠著拉奏小提琴紓解壓力，盼能成為具有人文素養的醫生。他的父親是腎臟科醫師，兩人常討論醫療現況。前天得知成績，張立揚立刻打電話給正在開會的父親報喜，電話另一頭的張爸爸淡定地說：「我一點都不意外！」還叮囑張立揚要恭喜其他錄取的同學。

同班同學邱楷納不但同時錄取台大醫、陽明醫、長庚醫三所醫學系，昨也確定獲選為生物奧林匹亞國手。前天校方代為受訪指出，邱楷納也來自醫界世家，未來想投入癌症的研究及治療，成為一位「醫師科學家」，因醫生救的人有限，科學家可以不斷發明新藥救更多人。

另名數學資優班學生熊若安家住桃園，過去六年來，每天光通勤就要一．五小時以上，這樣的生活經驗也讓她培養出堅強的耐力與意志力，今年以繁星推薦錄取陽明醫學系，她期許自己成為能帶給別人溫暖的醫生。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/