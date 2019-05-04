〈台北都會〉海選發言人薪5.8萬 柯文哲︰磨練的位置

2019-05-04

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨在臉書宣布重啟海選，徵求發言人等職務，但外界好奇，最多開價五萬八，要求學經歷之外，還要求刻苦耐勞，會不會找不到人？柯昨受訪表示，這是一個向天下徵才的政治理念，五萬八的發言人職缺是一個「磨練的位置」。

柯︰向天下徵才的理念

柯文哲昨天沒有公開行程，仍安排在市長室外接受媒體聯訪，對於薪水只有五萬八千元，但擔任發言人幾乎要廿四小時待命接電話、處理工作，柯文哲不諱言薪水實在太低了，但他隨即強調，有時候來這裡做一做也是人生歷練，前副發言人黃大維在這裡一陣子後出去，「我都很羨慕他薪水這麼高」，是個磨練的位置。

談到現任發言人劉奕霆，柯認為在過去兩年表現得「還可以啊」，但所謂「君子不器」，就是說不要給他固定使用，劉一開始當發言人，現在又調去擔任觀傳局長，本來想說是不是可以兼任兩邊，結果「天啊！」業務實在太多了。

不過柯文哲近期網路聲量慘輸高雄市長韓國瑜，又遇藍綠黨內總統初選戰況激烈，柯文哲日前受訪也曾坦言「被邊緣化」，如今重啟海選，難免引發聯想是要替柯家軍招兵買馬，整裝待發。

柯昨對此倒是一派輕鬆表示，自己從來沒有在管聲量那些東西，「聲量高低又怎樣，我活得好好的啊！」

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