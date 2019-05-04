〈台北都會〉北市都更戶房屋稅減半 延長至12年

2019-05-04

〔記者林家宇／台北報導〕行政院內政部今年一月三十日修正都更條例，地方政府可依自身財務狀況，提供都更戶最長十二年房屋稅減半優惠，「協議合建」（住戶一○○％同意）則可享土地增值稅、契稅減徵四十％，申請截止期限至二○二四年一月二十九日。台北市都市發展局昨召開記者會宣布實施，凡二○一七年初完成的都更案皆適用最長十二年減稅優惠。但房仲業者認為，台北市新屋的房屋稅仍比重建前高出許多，雖可增加都更意願，但效果有限。

2017年完成的都更案 可無縫接軌

在房屋稅減免部分，都更處表示，二○一七年初完成的都更案，今年適逢兩年既有稅收減半期滿，因此在市府宣布實施後，可自明年起無縫接軌，再延長十年至二○二九年。

另外，都更處說明，今年一月三十日後至二○二四年一月二十九日申請截止期限前，只要都更計畫擬定完成，不用等到建物落成，即可申請減稅。已完成之都更案可由實施者（建商）攜文件向稅捐處辦理。都更處舉例，士林區一棟十四層建物，以四十坪按自用稅率一．二％計算，十二年的房屋稅減免可省下十二萬元。

協議合建 土地增值稅、契稅減徵40％

都發局長黃景茂表示，這次新增「協議合建」都更案，土地增值稅和契稅皆可減徵四十％。期限自今年一月三十日至二○二四年一月二十九日，為期五年。稅捐處提醒，土增稅和契稅減免只限地主與建商間的產權轉移，售予第三方不享有減稅優惠。

房仲業者︰效果有限

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，契稅與土增稅在移轉時減徵四十％，過去只適用在權利變換，如今合建案也能適用，確實能提供不少幫助。

房屋稅減半延長雖可降低負擔，不過因新屋房屋稅仍遠比改建前高出許多，雖然減半可以增加意願，但不容易全面啟動都更風潮。

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