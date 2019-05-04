〈台北都會〉護理傑出獎 新北45人獲表揚

2019-05-04

〔記者何玉華／新北報導〕新北市政府昨日舉辦「護理傑出獎」頒獎典禮，出席者別上了黃絲帶，聲援因台北醫院護理之家火災而被依業務過失致死罪起訴的兩名護理師，呼籲讓護理回歸救人專業，市長侯友宜則勉勵這些第一線辛苦扛責的夥伴，表達對護理專業的尊重與支持。

獲得護理貢獻獎的八里療養院附設精神護理之家護理長洪綺梅說，以前護理人員可以專心照顧、陪伴病人，現在越來越多的行政工作，壓縮了人力，影響對患者的照顧，她深切呼籲「請支持台北醫院護理同仁，護理人員不是超人，讓護理回歸專業」。

市府評選出三大獎項共四十五名得獎者，包括特殊貢獻獎三人：輔仁大學陳金彌、恩主公醫院陳沛瀅、淡水馬偕陳思佳；教研貢獻獎十人：亞東方怡今、林其璘、翁櫻心、高藝庭、張惠禎、程莞菱；雙和醫院林恆菁、鈕淑芬；台北慈濟陳依琳；輔仁大學闕可欣。

護理貢獻獎卅二人：淡水馬偕朱秀鳳、呂宜潞、林凡庭、陳雅伶、馮瑞君、蔡月桃、蔡青芬、蔡素卿；亞東楊孝鈴、楊詩蘋；恩主公周玉華、邱麗雪、施郁雯、張文珠、陳秀玲、陳雅鈴、黃瓊慧；汐止國泰吳培菁、林佩蘭、黃暖婷；台北慈濟林芷伃、廖金蓮；耕莘陳彥如；雙和醫院張萃薇、陳寶如、賴樂燕；輔大醫院李雅玲；蕭中正醫院謝依玲；八里療養院精神護理之家洪綺梅；亞東居家護理所王守訥；石碇衛生所居家護理所葉菁菁及禾頤助產所蔡菊鎂。

資深護理人員 基市長表揚

〔記者林欣漢／基隆報導〕慶祝護師節，基隆市衛生局昨舉辦表揚活動及餐會，市長林右昌頒獎勉勵資深護理人員。林右昌說，市府在去年底已經將公衛護士調升為護理師，雖然增加了人事費用，但可以為市民提供更多的服務。

昨天獲獎人員包括服務滿三十年的仁愛區衛生所主任曾舜玲、七堵區衛生所護理長柯淑華。服務滿二十年的疾管科長郭香蘭、仁愛區衛生所護理長董佩綺、中山區衛生所護理長莊雲娟。

服務滿十五年的安樂區衛生所護理師林欣岩；服務滿十年的企劃科技士黃如芳。

還有服務超過二十八年的護理師陳慧真、超過三十三年的衛生稽查員洪子涵，年資已超過三十五年的醫政科長王瑛蘭，以及獲優良護理人員獎的安樂區衛生所護理師陳敏惠。

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