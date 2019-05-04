〈台北都會〉供餐雙北弱勢 惜食中央廚房動工

2019-05-04

〔記者何玉華／新北報導〕國際扶輪推廣惜食，將過剩的食材製成美味的便當，送餐給弱勢民眾，昨天中央廚房舉行動工儀式，預計今年十一月啟用後，每天至少提供兩千個惜食餐盒給雙北市弱勢民眾，其中，新北至少占三分之一，同時也會成立社區培力教室。

募集過剩食材 製成美味便當

中央廚房地點位於新北市板橋區莊敬路，土地為台北市政府所有，國際扶輪3520地區前總監郭俊良及惜食推廣委員會主委簡承盈發起惜食推廣，並成立惜食台灣行動協會，二○一六至二○一七年，共製作十萬個惜食餐盒，發送給台北市廿八個村里。

預計11月啟用 日供2千餐盒

為擴大惜食服務，由國際扶輪3521地區仰德扶輪社爭取到國際扶輪基金九萬九千美元的支持，承租台北市政府位於新北市板橋區莊敬路上的閒置房地，讓惜食台灣行動協會建置中央廚房及社區培力教室，昨天早上舉行動工儀式，包括衛生福利部長陳時中、新北市社會局長張錦麗、台北市政府市政顧問周榆修等人都出席動工儀式。

惜食台灣行動協會理事長簡承盈表示，中央廚房未來有五大行動願景，包括延續募集食材，每天至少提供兩千個惜食餐盒；架設惜食募集及媒合平台；募集市場各大通路賣相不佳的蔬果農作物，以及推廣惜食理念等。

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