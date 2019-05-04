〈台北都會〉雙和醫院B基地動土 打造台灣「生醫矽谷」

2019-05-04

〔記者翁聿煌／新北報導〕衛生福利部委託台北醫學大學經營的雙和醫院，第三期工程Ｂ基地昨天舉行動土典禮，北醫將投入卅五億元經費興建生物醫學科技大樓及教學研究大樓，預定二○二二年完工啟用，未來可連結中和灰瑤生醫園區、南港國家生技園區和竹北生醫園區，共同打造台灣的「生醫矽谷」。

蓋生醫大樓及教學研究大樓

台北醫學大學董事長張文昌說，雙和醫院十五年前啟用，如今已成為雙和地區最重要的醫院，平均每個月十五萬門診人次、八千個急診人次，原有的第一、第二醫療大樓空間逐漸不敷使用，位於目前院區後方的Ｂ基地未來啟用後，總樓地板面積二萬三千坪，相當於目前北醫校本部建築總面積的八成，可望提升教學、研究、醫療服務及產學合作能量。

北醫投入35億 2022年完工啟用

北醫校長林建煌說，雙和醫院Ｂ基地可大幅提升北醫體系科技水準與研發能量，未來生醫科技大樓強化新創公司育成，除了與產業設立共同研發中心，並將設立北醫「生醫加速器」，結合北醫的生技研發能量、雙和醫院臨床醫療資源及臨床試驗服務，引進國內及國際的新創團隊，建構新創產業加速育成機制。

包括行政院長蘇貞昌、立法院副院長蔡其昌、行政院政務委員吳澤成、衛福部次長薛瑞元及新北市長侯友宜等人昨都出席動土典禮。

蘇貞昌對雙和醫院很有感情，他指出當年雙和醫院Ａ基地是四十公尺的高山，遷移極為不易，拖延十七年無法動工，時任中和市長的呂芳煙到中央跪地求情，當時他擔任台北縣長允諾以「愚公移山」方式，用四萬六千輛車次十噸卡車將土石移至鶯歌大漢溪，不僅填出卅二公頃的河川新生地，也使雙和醫院第一期及第二期基地順利完工。

蘇貞昌說，他與雙和醫院有不解之緣，當年第一期工程上樑與第三期工程動土典禮，都是在他擔任行政院長時主持，他過去也核定台六十四線快速道路中和二交流道改設位置，距醫院僅需三分鐘，大幅縮短車程，期待雙和醫院提供中永和以及所有新北市民最優質的醫療照護。

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