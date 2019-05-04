〈北部〉《花蓮》原民雙胞兄弟當護師 扛家計愛助人

2019-05-04

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣瑞穗鄉紅葉村太魯閣族雙胞胎兄弟劉浩仁、劉浩文，因家境清寒，國中時立志投身護理界，除要翻轉人生，更想透過醫護專業，協助偏鄉族人就診，經參加門諾公費護理師計畫，畢業後雙雙取得護理師資格，目前返鄉服務的兩人，已存到一筆錢，要整修位在部落的老舊房屋，讓父母相當欣慰。

返鄉服務 病患家屬分不清楚

返鄉後的劉浩仁、劉浩文，因雙胞胎身分，不僅是門諾醫院最特別的內外科病房男護理師，成天掛在臉上的開朗笑容，還被病患稱作是「高顏值男丁格爾」，由於長相貌似，明明兩人已互相交班，卻多次被懷疑工作超時，引來病患家屬關心。

省吃儉用 整修部落漏水老屋

在父母眼中努力、乖巧的劉浩仁、劉浩文，雖年僅廿三歲，但擔負起家庭經濟重擔，省吃儉用的他們，已存到一筆錢，近期將協助父母整修部落老舊房屋，希望能改善每遇大雨，家中就會下小雨情形，不讓家人繼續住在「雨屋」中。

「有能力助人是快樂的！」哥哥劉浩仁說，回想國中時，房子差點被拍賣，所幸是靠媽媽公司的老闆幫忙才保住，當時媽媽就告訴他，以後長大有能力也要懂得助人，才和弟弟踏上護理之路，希望靠自己的專業幫助更多人。

他說，護理工作真的很辛苦，尤其進入臨床照護時，一個人要負責六至八位病患照護，壓力很大，但兄弟互相鼓勵、彼此打氣，一路相伴挺了過來。

弟弟劉浩文說，縱使工作辛苦，但想到可以助人就很開心，尤其患者恢復健康，就覺得自己的辛苦一切都值得，希望把患者當成家人般照顧。

門諾醫院表示，社會型態改變，愈來愈多男性選擇加入護理行列，男護師除可協助較粗重的工作外，也有溫柔細心面，院內目前共有十二位男護師，分別服務於急診、加護病房、洗腎室及內外科病房，除有專業照護，也讓民眾看見男護師的堅強與細膩。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/