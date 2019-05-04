〈北部〉新建羅東轉運站 將離火車站300米

2019-05-04

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣議會昨請縣府進行羅東轉運站興建報告，副議長陳漢鍾、議員陳鴻禧等人，抨擊新址離羅東火車站三百公尺，是錯誤的政策，要求配合鐵路高架，朝鐵公路共構方向規劃；縣府交通處表示，共構原是選項之一，考量交通衝擊問題而排除，目前構想是設置「通廊」銜接，至於未來政策，怎麼決定就怎麼做。

位於傳藝路二段跟光榮路路口 擬建通廊連結

縣府交通處長林國民報告時指出，羅東臨時轉運站自二○一一年啟用迄今八年，新建轉運站將移置羅東火車站東側都市計畫「交通用地」，位於傳藝路二段跟光榮路路口，距離車站三百公尺，目前正在進行基本設計，預計十一月辦理興建工程發包，二○二一年底完成，這是規劃方向，之前也曾與各界報告過，但議員對於地點有不同意見。

議員質疑距離太遠 建議與火車站共構

縣議員陳鴻禧質疑，轉運站離火車站三百公尺，這距離太遠，颳風下雨對轉乘會造成不便，這是錯誤政策，為何不能配合鐵路高架，將轉運站與火車站共構，這樣做起來會更好。副議長陳漢鍾說，羅東轉運站今年就要發包，但目前的規劃他不認同，轉運站要離火車站近一點，應考量與鐵路共構，這是溪南縣民的期待。

縣議員松王淑珍指出，外縣市有共構經驗，縣府應成立跨局處專案平台，除縣府團隊，也要借用外部專家學者，政策要先定調朝共構思考，遇到問題可一一解決，如果排斥這個方向，那問題就只會是問題，縣府稱共構涉及「都市計畫變更」，這可以成為問題的藉口嗎？

宜縣府︰共構曾列選項 考量交通衝擊排除

林國民解釋，共構問題曾列選項，但評估後，羅東火車站前、後站道路寬度不足，又在市中心區，會對交通造成衝擊，且鐵路高架後，下方土地空間需規劃計程車排班區、停車空間，轉運站腹地不足，鐵路高架期程也不知何時才能定案。

縣府秘書長林茂盛說，羅東轉運站已進入設計階段，唯一疑慮是離火車站三百公尺如何克服？與鐵路共構讓民眾方便連通，可朝這方向思考，但須面對「都市計畫變更」問題，且有時間緊迫性，目前的構想是設置「通廊」銜接，從火車站連結到轉運站，方便乘客進出。

縣府交通處補充，共構問題涉及到道路寬度要不要調整？鐵路用地是否可作轉運站使用？都是都市計畫要處理的問題。

新建羅東轉運站規劃位置圖

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