〈北部〉羽球全團賽在苗栗 免費看小戴、小天

2019-05-04

〔記者彭健禮／苗栗報導〕二○一九全國羽球團體錦標賽，將於五日到十一日，在苗栗縣巨蛋體育館開打。「世界球后」戴資穎、「台灣一哥」周天成及台灣男雙新組合王齊麟、李洋等享譽國際羽壇的台灣球星，都將領軍所屬球團，爭取最高榮耀。主辦單位中華民國羽球協會表示，比賽免費開放入場，歡迎大眾到場欣賞台灣羽壇盛會。

5日至11日 巨蛋體育館開打

全國羽球團體錦標賽，自一九五五年創辦至今已有六十四年歷史，不只是年度國內球團對抗的戰場，更是羽球職業化聯盟的前哨站，更是國內年度最大型、級別最高的羽球團體賽事，參與球團精銳盡出。

戴資穎率合庫女A挑戰19連霸

中華羽協辦公室主任陳世杰表示，目前國內五個主要企業羽球隊分別是合庫、土銀、台電、亞柏、中租，其中世界球后戴資穎將代表合庫女Ａ出賽「全團賽女甲」挑戰十九連霸，去年男甲冠軍隊土銀男Ａ，將面臨強敵合庫男Ａ周天成、王子維的捲土重來。

各球團精銳盡出 歡迎免費觀戰

另，台灣男雙新組合王齊麟、李洋所屬的土銀A，也將在亞柏男A中世界排名第十二的廖敏竣、蘇敬恒、第廿一的盧敬堯、楊博涵等強敵圍繞，力拚二連霸。陳世杰說，此次賽事空前激烈、精彩可期，球迷們千萬別錯過這場國內羽壇重要賽事。

中華羽協首次與苗栗縣政府攜手主辦此項賽事，計有男子甲組九隊、女子甲組八隊、男子乙組五十五隊、女子乙組廿一隊，及國小男五十九隊、國小女廿八隊參加，全程七日賽事都「免費入場制」；甲組賽程將於八、九日展開第一階段賽事，十日舉行四強對決，十一日決賽，相關賽程可上「中華民國羽球協會」官網查詢，（http://ntbc.ctb.org.tw/in_domestic_in03.html）。

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