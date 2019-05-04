〈北部〉拒議員索資料？ 桃市府：涉個資沒辦法

2019-05-04

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕市府政風處及人事處昨在市議會進行工作報告，議員舒翠玲質詢指出，議員向市府單位索取公共工程相關資料時屢屢卡關，原因都是對方以涉及個人資料保護法為由拒絕給予，質疑市府剝奪議員監督政府的權利，要求政風處檢討，並請議長邱奕勝發文給市府各單位明示，除非是涉及當事人隱私，否則不得以個資法為由規避議會監督；副市長游建華強調，絕對不是刻意規避議會監督。

議長要求 不要以個資法搪塞

邱奕勝當場也裁示，市府本來就是受市議會監督，過去已不只一、二次在市議會做出重要宣示，要求各單位不要動輒以個資法搪塞議員，如果議員要資料就要提供。

副市長：絕非規避議會監督

游建華回應，針對議員要求提供公部門相關資料，除非涉及個資法或是違反機密保護法規定，才會委婉告知無法提供，例如，議員若要求市府提供某位公務人員的出生年月日、地址當然不會給，其他的若議員有需求一定配合，絕不是刻意規避議會監督。

另，議員黃婉如、劉茂群及黃敬平等人，針對市府局處內以機要專員職以上任用的主管或幕僚人數偏高，要求檢討。議員們認為，任用機要主管雖是市長鄭文燦的權力，但大量任用可能會引發「外行領導內行」、「行政酬庸」質疑，更會打擊市府內等待升遷人員的士氣，替基層公務人員抱不平；人事處長張建智表示，桃園市府專員以上有逾七十六％是內升，其餘廿三％是透過外調，就整體數據而言，內部升遷的機會已比其他機關高。

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