〈北部〉無立墩好排洪 八德成功橋改建完工

2019-05-04

〔記者周敏鴻／八德報導〕桃園市政府推動「易淹水地區水患治理計畫」，去年三月間改建跨越茄苳溪的八德區成功橋已完工，昨天由市長鄭文燦主持通車典禮，他說，成功橋改建為無立墩橋梁後，未來排洪的效果會更好。

鄭文燦表示，成功橋的舊橋體有兩立墩在溪中，加上橋面接近河底，每逢豪大雨排洪效果不佳，導致周邊容易淹水，市府去年三月間爭取到經濟部水利署分擔兩千萬元，以總經費五千餘萬元推動成功橋改建，以及鄰近的成功街、茄苳路拓寬工程。

嶄新的成功橋改為無立墩的鋼構橋體，橋長約卅公尺，橋寬由原來的六．五公尺拓寬到八．五公尺，橋面提高並劃設雙車道、單側人行道，加上橋梁不落墩可增加通水斷面，將有效改善通洪斷面不足、舊橋路幅不足、環境不友善等問題，讓人車通行方便安全，排洪效果也更佳。

鄭文燦強調，除了改建成功橋外，市府積極推動茄苳溪全線整治，包括上游的長波溪整治，到大圳的分流計畫、廣福路大排工程等，還將規劃空間以串連成親水綠帶，讓八德區居民不需再忍受淹水之苦。

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