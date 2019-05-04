〈北部〉加裝輔助鏡 桃客、統聯逾200車示範

2019-05-04

〔記者謝武雄／桃園報導〕公車因為車身大，行駛過程容易產生視野死角造成車禍，為提升公車行車安全，市府交通局昨天舉行「公車小改變，安全大提升」記者會，請桃園客運示範後視鏡加裝放大型凸透鏡、公車Ａ柱旁玻璃貼附凸透鏡、前保險桿加裝攝影機等安全措施，會中也邀請各客運業者前來觀摩，藉以提升公車安全性。

減少視野死角防肇事 將擴及全市公車

交通局長劉慶豐表示，公車Ａ柱裝設凸透鏡片及貼附凸透鏡面，運用光線折射及放大原理，可看到原先於公車駕駛視線死角範圍內的行人及物品，目前桃園客運已經在一二○輛公車、統聯客運則在八十三輛公車裝置，駕駛目前的反應都不錯，尤其是車輛右轉時，可以看到公車內側是否有人車靠近，有助降低公車肇事率，未來將擴大至全市八四四輛市區公車。

市長鄭文燦致詞時指出，除試辦加裝凸透鏡等安全輔助設施，市府也配合交通部宣導「路口慢看停」駕駛觀念，要求公車駕駛靠近路口行人穿越線三公尺前時，確實觀看後視鏡及凸透鏡兩種輔助鏡，並將車速降至十公里以下通過路口，希望減少公車交通事故，此外，也推動斑馬線退縮計畫，方便駕駛人在轉彎時能夠看到斑馬線上的行人。

鄭文燦表示，交通部與市府自去年起，陸續補助公車業者裝設車輛安全系統，主要功能包括「車道偏離警示」、「主動車距控制」、「盲點偵測」、「車內錄影即時監視」、「駕駛生理狀態監視」、「胎壓偵測」等六項，目前已有七十五輛公車裝設，希望未來桃園市的公車更安全、舒適與便利。

防起步意外 桃客在前保險桿裝攝影機

桃客業務經理梁家明表示，除凸透鏡系統外，桃客還計畫在卅輛公車前保險桿加裝攝影機，可以讓駕駛看到車前狀況，以避免公車停靠車站啟動時撞到前面的行人。

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