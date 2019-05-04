〈中部〉國小家長會副會長誆投資 兩前校長也被騙

2019-05-04

〔記者張瑞楨／台中報導〕某私立國小家長會戴姓女副會長，夥同男友向該校教員之夫黃男，以及兒子同學母親陳女行騙，誆稱委託其男友代為操作股票，分別詐得一百一十五萬元與一百廿萬元。黃男、陳女兩人想取回紅利與投資款項，戴女卻瞎掰理由推卸，黃男向校方查詢得知連兩位前任校長都受騙，提告戴女，台中高分院對戴女五次詐欺犯行各判三至六月徒刑，合併判刑一年，可易科罰金確定。

判決書指出，戴女與郭男（判刑一年、緩刑三年確定）曾為情侶，戴女還是國小家長會副會長。二○一一年她向陳女誆稱，委由郭男操作股票獲利高，陳女陸續投資一百廿萬元，之後想取回資金，郭男僅償還四十六萬餘元，並坦承資金沒有投入股市，而是被戴女取走；陳女改向戴女催討，戴女卻說這筆錢是陳女與郭男之間的投資，與她無關，陳女氣得提告。

戴女另於二○一五年，用相同手法誆騙黃男，詐得一百一十五萬元，黃男想取回資金，郭男卻只給六十萬元，黃男竟又接到戴女的存證信函，指六十萬元不是投資本金，而是戴女借給黃男的錢，黃男必須償還；黃男嚇得向校方查詢，始知連兩位前任校長都受騙，卻因私下和解而鮮為人知。

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