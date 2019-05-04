〈中部〉東勢林業園區生態豐 夏日好遊

2019-05-04

〔記者張軒哲／台中報導〕夏日旅遊好去處！東勢林業文化園區位於近郊，前身為「大雪山林業公司」，擁有六○年代東亞地區最大製材廠，原本廣達五公頃的貯木池，已變成野鳥最佳棲息環境及夏日賞荷熱門景點，在非賞荷季節，池面倒映山巒景色，湖光山色，免費入園方便遊客親近綠意。

東勢林業文化園區位在中橫二．三公里，緊鄰東勢高工，在大雪山林業公司時期，是全台首先導入美式一貫作業的廠區，不同於國內其他日式風格的林業陳列據點。貯木池內有小鸊鷉、紅冠水雞、花嘴鴨、翠鳥、小白鷺等鳥類棲息。

園區自六年前開放以來，已成為社區式兼容林業文化的森林公園，因距離東勢街區僅三分鐘車程，是半日遊好去處。遊客可一早來探尋林業史蹟，漫步環湖步道享受森林芬多精，欣賞木雕創作，中午再到東勢市區品嘗客家美食。

東勢林業文化園區目前開放免費入園參觀，開園時間為週三至週日清晨六時至下午六時，週一、週二休園。學校、機關等廿人以上團體，可於十五天前至「台灣山林悠遊網」申請預約導覽，將免費提供遊客解說服務。

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