〈中部〉大肚「藍色公路」 有路標了

2019-05-04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大肚藍色公路為知名景點，卻沒有景點或道路指示牌，很多外地遊客晚上想來體驗卻找不到路，大肚區公所最近完成指示牌建置，遊客不怕找不到路。

大肚華南路又稱為藍色公路，全長三．八公里，是繼華山路後，另一條大肚山區通往自由路及沙田路的道路，更方便山下民眾往返台中區監理所及向上路。

華南路因夜間路燈發出藍光，又可看夜景，被稱為藍色公路，吸引很多學生及遊客晚間前往；但很多外地遊客若未用導航，根本找不到路，因為華南路或藍色公路都沒有景點指示牌。

一位林姓遊客表示，白天經過自由路，聽說自由路上有一條被稱為「藍色公路」的華南路，日夜景致各有特色，因此想上華南路走走；豈料在自由路來來回回找，就是沒有看到路標，只好打開導航，才知道已經過無數次，就是因為沒有指示牌，才不知要轉進去。

大肚區長白峨嵋表示，接任區長不久就發現藍色公路未設景點指引，連路名的指示牌都沒有，加上民眾反映，因此著手設置，本週已完工，方便外來遊客找到藍色公路。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/