〈中部〉埋管害不平 中油允重鋪大肚溪防汛道

2019-05-04

〔記者蘇金鳳／台中報導〕大肚溪防汛道路是很多烏日大肚龍井地區上班族避開沙田路塞車的替代道路，不過近來因中油埋設天然氣管線，造成路面不平，加上前幾天下大雨，使得路面破損更嚴重，機車族很容易摔車，民眾要求儘快重鋪路面，以防意外發生。

三河局也將施工鋪平

對此，中油公司承諾，大肚成功里、磺溪里、永順里、新興里、營埔里段，五月底完成ＡＣ路面刨除重鋪，其中營埔里段優先進行；由於部分路段非中油使用，水利署第三河川局也承諾在五、六月鋪平道路，並與中油協調是否一起施工。

市議員陳世凱前往會勘時，現場一位吳姓阿公說，最近因中油埋管線，造成該路不平很難走，他每天要騎機車到農田，只能慢慢騎以免摔車。

陳世凱說，沙田路大貨車、交通號誌多，很多趕時間的汽機車駕駛都改走防汛道路，全長約三、四公里，因沒有紅綠燈，駕駛人容易開快車，有些機車騎士甚至未戴安全帽，路面不平便容易摔車，非常危險。

陳世凱表示，大肚溪防汛道路歸第三河川局管理，因中油要埋設天然氣管線，向三河局報備挖路，但中油挖路埋設管線，造成此條道路凹凸不平難行。

陳世凱表示，汛期已到，若路面再不改善，將增加危險，要求第三河川局及中油儘快重鋪路面，也將提案要求市府把此路列為市用道路，可隨時維護。

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