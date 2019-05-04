〈中部〉雲州大儒俠史豔文 黃俊雄親搬演

2019-05-04

〔記者林國賢／雲林報導〕雲州大儒俠台視演出將滿五十年，布袋戲國寶級大師黃俊雄今晚將於雲林縣文化處表演廳演出「雲州大儒俠—史艷文」戲碼，重現經典。

今晚雲縣文化處表演廳登場

黃俊雄昨於雲林縣文化處表演廳演出關公過五關斬六將、孫悟空、雲州大儒俠等戲碼，身段細膩、口白精典，大師功力讓來賓如痴如醉。

文化處長陳璧君說，「雲州大儒俠」是黃大師最經典作品，連演五八三集，創下九十七％收視率，這次應邀演出「雲州大儒俠—史豔文」，讓經典再現，喜歡布袋戲觀眾不要錯過。

期勉韓國瑜 一層一層跳較穩

對於是否支持韓國瑜參選總統？黃俊雄受訪時表示，當市長比較好，當總統還要管那麼多部會，非常複雜、非常艱難，身為好朋友為他好，黃俊雄認為，登高必自卑，一層一層向上跳比較穩，若一下子跳太高，萬一跌下來會受傷。

黃俊雄說，韓國瑜與其他政治人物都是好朋友，能夠出來選的都是優秀的人，但是民眾的眼光與智慧選擇是重要的，他一直鼓勵韓出來選，優秀的人才就是需要當領導人才，他當首長很適合，是和諧打拚的人，對待人就像自己兄弟姊妹，很難能可貴。

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