〈南部〉3天進帳220萬噸 曾文水庫暫解渴

2019-05-03

〔記者萬于甄／台南報導〕今年首波梅雨鋒面即將結束，南水局統計，台南曾文水庫自四月卅日到五月二日，三天來集水區累積雨量約卅六．九毫米，預估進水量達兩百廿萬噸；南化水庫累積雨量則約廿四．二毫米，進水量也有一百五十萬噸，雖與原本預期雨量有些落差，但進水量仍算不無小補。

雨量不明顯 但對水情有幫助

南水局副局長鄒漢貴表示，此波梅雨鋒面降雨地區多半集中在平地，水庫集水區三天累積不到四十毫米，雨量其實沒有想像中明顯，不過多少還是有一點進水量挹注，加上嘉南農田水利會近日開始實施間歇性灌溉，三天也省下約三百萬噸農業用水，對水情都有幫助。

曾文水庫目前水位標高約一九八．四三公尺，蓄水率看似僅剩十四．三八％，但因曾文與烏山頭水庫聯合運用，有效蓄水量仍達一億三千兩百六十九萬噸，蓄水率約廿二．五五％；南化水庫水位則約一六五．四五公尺，有效蓄水量來到三千一百五十萬噸，蓄水率也有卅四．四五％。

下週一 還有一波較長梅雨

鄒漢貴說，此波梅雨降雨量雖較原本預期的少，但對水庫而言不無小補，加上農業灌溉有效節水，梅雨也協助一期稻作灌溉，今年水情整體來說還算穩定；氣象局也預估下週一開始還有另一波梅雨，降水時間預計較長，期盼能再為水庫解渴。

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