〈南部〉輕軌二階 議員：4成支持原路線

2019-05-03

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會昨舉行高雄輕軌第二階段續建專案報告，與會議員發言踴躍，高雄市長韓國瑜則指出，他對輕軌二階審慎樂觀，市府下半年一定提出成熟方案。

議員對此議題相當關切，邱俊憲、陳若翠、吳益政、黃捷、簡煥宗、林于凱、陳麗娜、韓賜村、黃柏霖、李伯毅、陳玫娟、陳美雅均登記發言，連主持會議的議長許崑源都數度闡述意見。

林于凱統計五場公聽會發言，以支持原路線平面輕軌最多、有四十％。吳益政則建議，可將專用路權改為部分共用路權，減少地方疑慮。

網路瘋傳高雄輕軌第二階段已有路線替代方案？捷運局長范揚材昨在高市議會備詢時表示，輕軌二階確實有把更改路線方案「納入評估」、但還沒審議，只是選項之一，重申捷運局無預設立場。

美術館、大順路段爭議完成5場公聽會

高市捷運局長范揚材表示，輕軌二階有爭議部分（美術館段、大順路段）已完成規劃的五場公聽會，目前正持續進行專家學者委員會討論，將彙整各方意見並納入專業考量，於今年底前提出具體修正案。

韓：5方向待討論 沒爭議路段續施作

他進一步說明，沒有爭議的路段將繼續施作，並會進行一階、二階整合，預計以一年半時間測試，明年底前開放Ｕ型輕軌通車，範圍包括一階Ｃ一到Ｃ十四、二階東側Ｃ三二到Ｃ一、西側Ｃ十四到Ｃ二十。

韓國瑜說明，沒有爭議的路段一定照進度推動，有爭議的部分、特別是大順路段，因為地方反彈多，市府希望多傾聽各方意見、再做決策，目前有五個方向，分別為原路段專用路權、原路段共用路權、地下化、高架化或改道，但還需要更多討論。

網傳將改新路線 捷運局：納入評估

網路瘋傳，高雄市政府已有共識，對輕軌二階爭議路段擬定新路線，新路線主要運用東側與西側既有鐵路廊道，並會經過同盟路、民族路，取代原有的美術館路與大順路，由於傳聞改線路段路幅更小、且會經過車流量超大的民族路，須遷移數百棵樹木、還與高雄捷運黃線有重疊，引發地方強烈關切與反彈。

高市捷運局對此發出聲明，指現階段已將公聽說明會中、各方意見翔實記錄彙整，並於四月卅日完整公佈，對輕軌改線無預設立場，後續將交由獨立專家學者委員會進行專業審慎評估，作為決策參考。

捷運局長范揚材表示，輕軌二階路線更改方案確實被「納入評估」、但還沒有任何路線與審議，只是選項之一；他也澄清就算要改路線，也不會與高雄捷運黃線預定路線重疊，實際的路線調整必須經過一定程序。

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