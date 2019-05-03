〈南部〉腸病毒升溫 托育機構9童群聚感染

2019-05-03

〔記者黃旭磊／高雄報導〕市區腸病毒疫情升溫，衛生福利部腸病毒疫情監測統計，四月廿一至廿七日，市區腸病毒健保門診及急診資料就診人次六百六十七人次，約每天有九十四人次就診。某托育機構九名幼童群聚感染腸病毒，另他處有三例幼童感染腸病毒七一型併發重症。

該機構已暫停托育服務

教育局校安通報指出，夏季前為腸病毒流行季節，國小、幼兒園停課班級數達十五班，較去年同期四班為高，而某托育機構四月廿四至廿九日陸續有九名幼童發病，通報群聚感染腸病毒，已暫停托育服務。

市府疾病管制處代理處長潘炤穎說，衛生、教育及社會局建立橫向聯繫平台，並對托育機構進行第二波洗手查核作業，預計五月中旬完成超過一千兩百家國小、幼兒園、托嬰中心洗手設備普查。

另有3幼童併發重症

除了群聚感染，衛生福利部腸病毒疫情監測統計，四月廿一至廿七日，市區腸病毒健保門診及急診資料就診人次六百六十七人次，約每天有九十四人次就診，其中，有三名幼童感染腸病毒七一型併發重症，就診人次連續四週上升，顯示疫情增溫。

疾管單位呼籲，五歲以下幼童為腸病毒併發重症高危險群，如出現嗜睡、持續嘔吐、手腳無力、肌躍型抽搐等病徵，應把握治療黃金七十二小時儘速就醫，平常需養成勤洗手習慣。

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