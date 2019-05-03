〈南部〉東港高中人多地小 地方頻催整併

2019-05-03

〔記者陳彥廷／屏東報導〕受少子化衝擊，近期傳出屏東縣東港鎮的東新國中可能併入東港高中國中部，而東港高中高中部則移至東新國中校地，校園整併議題受到鎮民高度關注，屏東縣政府對此表示還須審慎評估。

盼東新國中併入東港高中國中部

東港國中依「完全中學設立辦法」於二○一○年改制為東港高中，現在校地約四．七公頃，目前國中部六十班、一六一一人，高中部廿一班、六七六人；東新國中於一九九六年創設，校地面積四．三公頃，目前共十五班、三八二人。

盼東港高中部遷至東新國中校地

東港高中坐落鎮中心且國中部可直升，東新國中則位置較偏遠，讓東港高中的國中部近幾年招生比東新國中順利，卻也形成每名學生享有的校地面積遠低於東新國中情況。

多數家長對遷移、併校樂觀其成

地方人士指出，東港高中屬縣內明星學校，為了避免國中與高中的上下課時間不一致，國中部課堂延長為五十分鐘，且國、高中教師對教學各有立場，如何兼顧國、高中教學的討論不曾停歇，多數家長對於遷移、併校是樂觀其成，校方則是靜候縣府決策。

縣議員︰會督促縣府盡快評估

縣議員林蔡鳳梅表示，東港高中的國中部與東新國中整併，讓師資及學生都能適才適所，有效提升東港的教育環境，她是正面看待，會督促縣府盡快評估。

教育處︰須蒐集意見審慎評估

縣府教育處副處長楊英雪說，有聽聞地方上盼兩校整併的聲浪，但涉及師資分配、空間規劃等細節，仍須蒐集更多意見並分析評估，才有可能形成政策。

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