〈南部〉幫台東釋迦裝鐵條抗颱 中央補助2600萬

2019-05-03

〔記者黃明堂／台東報導〕為幫助台東釋迦抗颱及增加產量，農糧署補助農民為釋迦樹架設鐵條支柱，每公頃最高三萬元，估計有一千六百戶農民有需求，總經費兩千六百萬元；另外，每公頃最高補助四十五萬元的水平棚架，也追溯補助到今年元月一日。

劉櫂豪爭取 農糧署首度核定

農糧署署長胡忠一昨天到卑南鄉頂岩灣釋迦園現勘，向農民宣布此一訊息，並強調過去並無補助鐵條支柱的例子，因立委劉櫂豪爭取，農糧署也確認有助於釋迦抗颱，因此核定補助。

劉櫂豪指出，尼伯特風災後，因為台東釋迦園受創嚴重，他爭取釋迦園水平棚架及網室的相關設施補助，但因造價昂貴，去年農民設計以鐵條支柱來強化抗災設施，他特別向中央爭取以試辦計畫協助，期待能達到預期抗災效益。

果農︰固定效果好 果實不易掉

已經在釋迦園施設鐵條支柱的果農曾能立說，果樹加裝支柱後，枝葉不易隨風搖動，就算颱風來襲，主幹及枝幹也大多完好，防颱效果明顯，果實也不易掉落，但鐵條並不便宜，一支要好幾百元，政府補助可減輕負擔。

鐵條支柱每公頃最高補助三萬

農糧署表示，釋迦種植面積在一分地以上即可申請，鐵條的規格必須直徑七分、長六尺以上，每根補助購買金額的三分之一、最多五十元，每公頃最高補助三萬元。

農糧署說，先前已請台東縣政府調查，約有一千六百戶農民、共八百六十公頃的釋迦園有此需求，估計補助金額兩千六百萬元，已請縣府協助執行此補助案。

水平棚架補助 追溯到今年元旦

另外，農糧署今年也補助農民施設價格較高的水平棚架，補助造價的二分之一，每公頃最高四十五萬元，今年度即日起到五月底受理申請。

不過，有農民反映，為了抗颱，早已等不及，先行施作水平棚架了，農糧署原本強調必須先申請待勘查後才能施工，予以補助，但經劉櫂豪反映，胡忠一同意追認到今年一月一日起，只要憑發票及相關單據，完工者仍可補助。

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