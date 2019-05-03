〈南部〉曾文南化水庫聯通管爭議 黃哲偉願出面溝通

2019-05-03

〔記者蔡文居／台南報導〕列為前瞻建設的曾文、南化水庫聯通管線工程，計畫沿台三線埋設。玉井區市議員周奕齊昨天在市政總質詢中，反映地方心聲，要求改為沿溪畔施作，以免地方陷入交通黑暗期。市長黃偉哲表示，若走曾文溪路線需要通過環評，水利署擔心聯通管線施工遭延宕，會代表市府與水利署溝通。

水利署計畫沿台三線埋設

黃偉哲表示，國家重大建設固然要做，但整個方向還是要跟居民取得最大程度的共識比較重要。之前召開三次說明會、二次公聽會當中，許多民眾表達不同的意見；另外水利署提到，如果走原來的路線，徵收的土地會變多，到時候面臨民眾居住正義的問題，需要多溝通。

居民憂當地交通將更壅塞

周奕齊表示，該聯通管線工程全長廿五公里，主要是提供水資源供給，地方並不是反對該項工程，而是對水利署的施工路線有意見，但水利署不顧地方反對，堅持在台三線埋設曾文到南化的聯通管線。

盼埋設路線能沿溪旁興建

他指出，每逢過年或螢火蟲季，當地交通壅塞得非常嚴重，若讓埋管工程施作下去，未來當地交通實在不敢想像，希望能將埋管線路轉移到曾文溪旁的原路線，並藉此將山區鄰近的觀光景點連結成一線，否則依照水利署的規劃，施工期長達六年，將讓楠西、玉井及南化三區陷入交通黑暗期，也嚴重影響地方發展。

此外，台南市政中心到底遷不遷，黃偉哲表示，並非急迫事項，會持續研議、評估。

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