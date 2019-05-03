〈台北都會〉北市聯醫護師節績優人員 表揚大會

2019-05-03

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立聯合醫院昨舉辦「二○一九國際護師節暨績優人員表揚大會」，頒發護理創新、護理專利、優良照顧服務員及優良護生獎。台北市長柯文哲表示，非常理解護理人員的辛苦，醫療體系是北市重要資產，護理人員更是重要資產中的重要。

柯文哲表示，台北表面上看起來現代化，某種程度上卻是醫療邊緣地區；很多四、五樓公寓沒有電梯，老人家下樓不便，形同「老人監獄」，因此台北的目標就是要宜居永續。柯也說，他每半年都會擔任一日醫師，去接觸社區的病人，並將問題記下來要求改進。

聯合醫院總院長黃勝堅則在活動中感謝護理人員以及他們在專業照護上的努力與付出，他也期許大家成為世界一流的社區型醫院護理人員，提供更優質與安全的醫療照護。

獲表揚的劉玉菁護理師目前在聯合醫院松德院區服務，近兩年主要是在失智症病房工作；她說，護理師比一般家屬更知道如何與病人相處，因此也會將照顧技巧教給家屬，「我們不只照顧病人，有時也會照顧到家屬。」

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