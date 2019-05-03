〈台北都會〉台大蓋BOT旅館 師大商圈居民反對

2019-05-03

〔記者郭安家／台北報導〕台大在曾有居民自救會抗爭的師大商圈蓋BOT旅館，校方及廠商昨於台北市都市設計審議委員會簡報，居民到場反對，質疑基地旁道路僅六、八米，「都市計畫法」規定不能設旅館，觀傳局及交通局卻專案核准；廠商公聽會後，也沒任何溝通、訊息。連委員都說，台大土地非常多，建議該基地轉作他用，「可以讓很高品質的台大教授統統來這裡住，也許成為好鄰居」；要台大與居民再溝通。

該空地位在泰順街卅八巷、龍泉街口，面積五一六平方公尺，容積率二二五％、建蔽率四十五％；屬師大商圈外圍，周邊單行道旁是五樓老舊公寓及小吃店，街景混雜。「土地使用分區附條件允許使用核准標準」規定，住宅區設一般旅館的條件，包括地點應緊鄰十二米寬的道路，但經交通主管機關專案核准者不在此限；限整幢建物使用、舉辦社區參與。

四方旅店二○一五年起申請專案核准，代表廠商四方旅店有限公司出席的蔡家欣建築事務所說，社區參與舉辦一年多。

旅館未來則提供特定對象居住，如交換學生、參訪學者、台大醫學院年會參與者，可能住兩、三天，因此須取得旅館業登記證，否則就是非法日租套房。

居民張小姐擔心外籍人士擾亂社區安寧，為什麼不做學生宿舍？她還反駁廠商，公聽會後沒有任何溝通、訊息。台大表示，經教育部確認，該旅館依契約僅供台大特定對象使用。

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