〈台北都會〉北市國小遊具 20％超過使用年限

2019-05-03

〔記者沈佩瑤／台北報導〕校園本來是讓學童安心學習、快樂成長的場所，但台北市議員汪志冰昨於議會質詢揭露，北市轄管國小、幼兒園遊具，五十四％不符合衛福部CNS認證及空間規定，誇張的是，一四○所市立國小所設置的二二九座遊具中，每五座遊具中，有一座超過十年使用年限，比率達廿％，甚至有鞦韆「高齡」廿七歲。對此，教育局回應，每年編列三千萬協助學校修繕和汰換遊具符合CNS規範，目標二○二一年全數完成。

教育局︰2021年完成修繕和汰換

汪志冰表示，衛福部修正「兒童遊戲場設施安全管理規範」，國小、幼兒園遊具都應符合CNS認證及空間規定，但計有四四六座遊具待拆除、二四二座待改善，不合格率五十四％。荒謬的是，一四○所市立國小設有二二九座遊具，已有四十六座遊具超過十年使用期限，比率達廿％，意即每五座遊具中，就有一座超過使用期限，士林區福林國小鞦韆更從一九九二年設置至今，廿七年未汰換，學童安全堪慮。

汪志冰質疑教育局未照規定抽查，否則為什麼無法提供資料，連抽查頻率都講不清楚，教育局竟回應「不定期」、「沒有辦法具體回答」。對此，教育局長曾燦金僅回「會再檢討」。

教育局會後補充，教育局自二○一五年起，每年編列三千萬，協助學校汰換和修繕遊具，以符合CNS規範，目標二○二一年全數完成；教育局定期抽查遊具，在資訊聯繫上會再檢討改進。

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