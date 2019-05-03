〈台北都會〉人潮衰退55％ 北市「艋舺B2」活化失靈

2019-05-03

〔記者楊心慧／台北報導〕位於捷運龍山寺站地下二樓的「艋舺龍山文創B2」，開幕至今兩年多，人潮始終未見起色，多位台北市議員昨質詢，質疑台北市政府聲稱要活化艋舺B2，卻見不到成效，今年第一季與去年同期比較參觀人次衰退五十五％，場地維持費年燒三千萬元，年收不超過十七萬元，要求文化局串聯周邊，公開評選B2坊主，傾聽在地意見，才能對症下藥帶進人潮。

議員要求串聯周邊 公開評選坊主

議員王鴻薇表示，艋舺B2假日晚上死寂，今年第一季和去年同期比較，參觀人次衰退五十五％，市府難道看不到？不少民眾認為該處不適合文創風，應結合在地長者文化；長時間走文創行不通，為何要苦撐？不如聽在地意見改變。議員郭昭巖提到去年撤換店家的黑箱爭議，指文化局應公布評審機制，找在地文史工作者、商圈探討評鑑標準或邀請擔任評審委員。

10月起關閉5個月 建議分區施工

郭昭巖建議，未來可導入西門町街頭文化辦街舞活動，吸引更多年輕人；今年十月底B1、B2將汰換冷氣、消防設備，預計關閉五個月，商家擔心人潮會流失，未來可「分區施工」。

文化局︰將邀產發局等討論

文化局長蔡宗雄回應，會往此方向走，與區長、在地工作者討論、調整，未來也會召集產發局、商業處、捷運局、公園處等討論；並答應採分區施工。

另外，文化局、觀傳局副局長日前互調，議員吳世正也質疑，此事與艋舺B2有關，主要是讓前文化局副局長李麗珠無法管B2，並藉由調換副局長，也把擋到台大都更案、原督導文資的副局長田瑋調去管文創藝術，完全不尊重文官專業。

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