〈台北都會〉市刑大查竊聽 北市府政風處：例行業務

2019-05-03

〔記者沈佩瑤、楊心慧、郭安家／台北報導〕台北市政府政風處在五月二日、五月七日兩天，找來台北市刑事警察大隊，針對台北市政府辦理「反針孔攝影及反竊聽檢測作業」；台北市長柯文哲昨受訪，強調他沒有下令要求做這件事情，政風處也以書面聲明表示，自二○○八年起便每年辦理，為通案性作業，且事先會調查局處首長意願，並無強制性，也不是針對個人或全面性的搜查。

柯︰沒有下令要求做這件事情

柯文哲受訪被問到此事時詫異反問：「市刑大？市刑大？為什麼要找市刑大？」聽到記者解釋是去偵測局處首長辦公室有無被安裝竊聽器，且昨天和五月七日各有一波，柯仍一頭霧水，但多次強調「我沒有下令叫他們做這個事情」，好像是有例行檢查，「我不曉得，要叫政風處出來回答，我沒有下令叫他們做這個事情。」

政風處昨在書面聲明指出，北市府自二○○八年起，每年固定協調司法警察機關，辦理一次針對府級及一級機關首長辦公室的反針孔反竊聽檢測作業，事前都會調查各機關首長意願，由各機關首長綜合判斷機關及辦公室安全，自行決定是否實施該項檢測，無強制性，也非對個人或全面性的搜查。政風處副處長林炤宏昨受訪補充，雖然沒有強迫，但多數局處首長都不會拒絕，甚至有局處首長要求連座車都偵測。

市刑大4/11曾到市長室做安全檢測

不過今年除了例行性作業，市刑大在四月十一日時，已在市長室、會議室、吳三連廳等柯文哲主要活動範圍進行反竊聽安全檢測；台北市政府發言人劉奕霆前天受訪回應，並未搜到東西。

市警局依4/12政風處指示辦理 稱本次受測單位繁多

緊接著，根據市警局回文給政風處的公文指出，「一、依貴處一○八年四月十二日北市政一字第XXXXXXXXXX號辦理。二、有關本（一○八）年度『反針孔攝影及反竊聽檢測作業』，由本局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊負責執行，預計於本（一○八）年五月二日（星期四）辦理府外偵測作業，及同年五月七日（星期二）辦理府內偵測作業。三、本次工作受測單位繁多，各單位預估受測時間排定如附件所示，惟當日實際執行情形，將由本局政風室工作人員提前以電話通知。」

過去柯文哲受訪、備詢時，一旦被問到內部討論及計畫內容，常以「你在我身上、辦公室裝竊聽器嗎？」帶過，例如去年底媒體報導，總統蔡英文提出要與柯文哲進行「蔡柯會」時，柯還私下說出氣話，請民進黨「先把戰犯交出來！」當時柯受訪被問到此事，就以「（記者）是在辦公室裝竊聽器還是…」回應。而市議員許淑華上月十日在議會質詢柯，質問新工處長黃立遠是否在職務調整時「求官」，並具體描述黃立遠向柯求官的細節內容，當時柯直呼「我的辦公室被裝竊聽器？」

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