〈台北都會〉基隆除濕機補助兩天搶光 今起暫停受理

2019-05-03

蔡適應爭取加碼：很快有好消息

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市的家電節能補助提供「基隆限定」的除濕機補助項目，因為申請太踴躍，二二○萬元的補助額度在前天起兩天就搶光光，市府公告今天起暫停受理，但冷氣機、電冰箱等補助仍有餘額；工務處表示，將向中央爭取調整補助計畫，有補助款後再開放第二波申請。立委蔡適應說，將向經濟部爭取加碼補助，很快就有好消息。

因應基隆多雨潮濕天候的除濕機補助，兩天來反映熱烈，民眾不但抱怨補助額度太少，也抱怨舊機已拿去回收，新機買了又不能退，現在暫停受理補助，陷入進退兩難，批評市府在政策設計上考慮不周延；還有民眾爆料，有人收購舊除濕機搶補助，提醒市府防弊。

冷氣機、電冰箱仍有補助

基隆市補助除濕機汰舊換新，昨天有民眾在清晨五點多就趕來排隊，上班時已有一百五十多人排隊等候，中午時，工務處緊急公告五月三日起暫停受理除濕機的補助申請。冷氣機、電冰箱等補助仍有餘額。

工務處爭取調整額度

工務處副處長黃毅維表示，基隆多雨，幾乎家家戶戶都有除濕機，每台最多補助一半款項很有吸引力，申請的民眾超乎預期熱烈，表示基隆市有很大的除濕機需求，會向中央爭取調整節電補助額度，有錢後再開放第二波申請。

蔡適應也說，申請補助爆量，表示基隆市民有強烈需求，他會向經濟部爭取補助額度，很快就會有好消息。

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