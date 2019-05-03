〈台北都會〉前瞻補助 新北高工擬建地下停車場

2019-05-03

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城區新北高工周邊的停車位嚴重不足，不分黨派的民意代表長期來爭取在校園內新建地下停車場，立法委員吳琪銘昨天邀集交通部公路總局、市府相關單位會勘，他表示，校園地下停車場的四億五千萬元經費已爭取前瞻計畫補助，且通過交通部公路總局審核，預計提供二一七個汽車停車格、七三三個機車停車格。

解決周邊停車亂象 交通部點頭

新北高工附近的土城區學府里、明德里、學士里、樂利里，新舊住宅摻雜，又靠近捷運海山站，臨停轉乘捷運及月租的需求很高，但附近停車位難尋，學士里里長黃榮葵說，許多機車都在騎樓違停、亂停，造成行人寸步難行。

不分黨派的多位市議員、里長，長期來都要求市府解決，建議利用新北高工校園新建地下停車場，吳琪銘向中央爭取納入前瞻計畫補助，他表示，計畫已通過公路總局審核，呈報到行政院國家發展委員會進行最後確認。

規劃217個汽車格 733個機車格

市府交通局停車管理科長吳政諺表示，新北高工地下停車場的面積約四四二○平方公尺，可開闢地下三層，提供二一七個汽車停車格、七三三個機車停車格，等中央核定經費之後，最快十個月到一年動工， 動工之後約二到二年半完工。

上方建教學大樓 將向中央爭經費

另外，新北高工地下停車場的上方原先計畫要興建產業教學大樓，因為缺乏經費，工程被迫分為兩階段，新北高工希望儘早確定教學大樓的興建經費，不要讓師生忍受地下停車場工程的黑暗期，但新的大樓卻遙遙無期。

市府教育局表示，地上建物不在前瞻計畫的補助範圍內，需要向教育部爭取，新大樓的工程費約三億三千萬元；對此，吳琪銘承諾爭取，一併解決停車及校舍經費的問題。

另外，新北高工的大門口位於學府路一段與明德路二段的十字路口處，學校表示，大門外的車道僅有兩線道，車輛經常未禮讓行人，人車爭道很危險；市議員黃永昌昨天邀集會勘，表示新北高工建校悠久，早期校門前僅有學府路，開闢明德路後變成十字路口，行經車輛轉彎時出現死角，從學府路來的車輛也無法直接左轉進入校園，希望將新北高工在明德路二段的側門改建成大門，保障師生的交通安全。

教育局社會教育科長黃麗鈴表示，必須先提出遷移之後改善交通事故的比率，以及交通安全評估；土城區公所工務課長李玉馨也說，請學校先提出大門設計圖，人行道的樹木也要有移植計畫，程序備妥後才能遷移。

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