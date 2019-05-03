〈北部〉媒體跟拍「南安小熊」野放 保育團體譴責

2019-05-03

〔記者王峻祺、黃欣柏、簡惠茹／綜合報導〕台灣黑熊「南安小熊」四月卅日搭黑鷹直升機至山區野放，當日卻傳出內政部讓壹電視上專機拍攝，台灣黑熊保育協會及「黑熊媽媽」黃美秀昨下午在臉書貼出「騙局」譴責，並擔心這樣的驚擾行為，已讓保育行動破功。

內政部表示，這是全台首次由空勤人員執行野放載運任務，基於支持保育的立場，希望將過程清楚記錄下來，才會協調由專業攝影人員登機拍攝，拍攝前雖有向執行單位說明，但因溝通及執行不夠完善而引發爭議，對此感到遺憾與抱歉，針對溝通不夠明確、執行不夠完善之處，內政部會檢討改進。

主播致歉 新聞影片下架

壹電視主播陳雅琳昨天臉書更有許多不滿的民眾湧進留言，新聞影片昨晚已經下架。陳雅琳臉書也發文表示，深感抱歉。

但林務局表示，四月廿三日「小熊要回家」記者會已明確向媒體說明，基於保護小熊安全，不宜公開地點資訊，因此不開放媒體隨行拍攝，將由官方記錄人員提供影像，廿九日當天，即已明確婉拒壹電視要求前往特生中心拍攝小熊野放上機作業的請求。

去年七月在南安瀑布步道發現和熊媽媽分開的「南安小熊」，經台灣黑熊保育協會九個月野訓，四月卅日搭乘黑鷹直升機回花蓮山區野放，過程中各家媒體尊重農委會林務局與黑熊野放團隊，以考量安全野放為最高原則，自律守信，並未叨擾採訪。

但壹電視主播陳雅琳經內政部獲准，帶著攝影記者搭上空勤總隊直升機，前天以獨家新聞播出，引起各界撻伐；人還在山上的「黑熊媽媽」黃美秀，獲悉後連續在臉書貼出二篇文章，抨擊「可惡至極！欠缺媒體專業倫理」等看法，表達對這起事件的心情。

她說：「搶獨家、卡飛機位還兼導覽介紹、還公告野放地點，把小熊的安危置之腦後，罔顧大家保密再保密、合力護送她平安回家的苦心。可惡！」

台灣黑熊保育協會理事長張富美說，已聯繫監察委員，將請監委查明行政疏失，讓社會大眾清楚是什麼人同意這麼做，並要嚴厲糾正。

台灣黑熊保育協會執行長王嘯虎說，因為報導內容的資訊非常精準，包括位置及野放點的地形地貌，基本上整個保育野放活動已經完全破功。

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