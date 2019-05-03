〈北部〉宜蘭讀書吃飯免錢政策 民進黨批做半套

2019-05-03

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙選前主打「讀書免錢、吃飯免錢」，承諾補助全縣國中小學生營養午餐費用及學雜費，縣府辦理追加減預算，追加一．二億元免費營養午餐預算，民進黨議員批評未編學雜費預算，政策只做半套； 縣府秘書長林茂盛回應，學雜費本來就全免，書籍費部分還要視預算討論是否編列，沒有做半套的問題。

只編列營養午餐預算 未編學雜費經費

宜蘭縣共有一百所公立國中小，根據縣府評估，林姿妙要補助全縣國中小免費營養午餐，若一個學童補助一餐四十元，每年需要花費二．五億元，再加上書籍費與學雜費，粗估每年需要五億元。

縣府為力拚政策九月上路，運用中央撥給縣府的二．○一億元統籌分配稅款，當作免費營養午餐政策的財源，編列一個學期國中小營養午餐費用約一億兩千兩百一十七萬元追加預算，政策更以不想讓孩子被貼標籤為由，沒有排富條款。

議會昨天開會，民進黨議員吳宏謀痛批縣府只編列營養午餐預算，未編列學雜費經費，「讀書免錢、吃飯免錢」政策形同做半套，經費應一次編列，要求預算退回重編。

縣府︰學雜費中央補助 書籍費將再評估

不過，國民黨議員蔡文益說，營養午餐可減輕年輕家長壓力，議會先予支持，縣長剛上任也才幾個月，應讓預算審議通過，政策上路後有問題，再來檢討；國民黨籍議長張建榮也支持這樣看法，並指明年如果有問題，要刪除預算，他不會阻擋；全案最終仍敲定，送臨時會審查。

林茂盛解釋，國中小學的收費，分為學費、雜費與代收代辦費用，學費與雜費由中央補助支應，本來就免繳，縣府沒有再編預算，代收代辦費用包含午餐費、書籍費，午餐費因縣長選前做過承諾，已確定補助，只待議會支持，書籍費的部分，要視縣府的財政狀況再評估。

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