〈北部〉梅雨釀災 南庄山路落石坍方

2019-05-03

〔記者鄭名翔、彭健禮／苗栗報導〕梅雨報到，苗栗縣連兩日受雨勢侵襲，南庄鄉苗廿一線十一﹒七公里石門路段落石坍方，雙向單線道皆由警方緊急封閉，南庄鄉長邱梓增表示，目前已派怪手進場排除，先行清理出一車道供雙向通行，待放晴後再移除大石；而過去該路段曾裝設護網但仍被落石打壞，後續天氣穩定將邀集相關單位研商防範措施。

苗21線石門段一度封閉

此外，苗栗縣泰安鄉苗六十二線發生零星小落石情形，都已排除，不影響人車通行，但往來人車仍應小心注意。

大湖鄉內通往法雲寺道路藤蔓下垂、新鱧道路旁樹倒下堵路，經鄉公所通知廠商立即搶修後，也已恢復原狀，但鄉內農苗大四號農路因落石堵住水溝，將報請災害搶修專案復舊。

土石坍崩一座籃球場大

梅雨鋒面來襲，苗栗縣自週二晚間起開始降雨，山區更出現短暫大雨，而地質脆弱的南庄鄉通往鹿場、鹿湖等山區道路邊坡陸續出現落石，其中石門段邊坡滑落嚴重，多顆半成人高的巨石滾落擋在路中央，所幸未造成人員傷亡；頭份警分局陸家派出所也立即封閉道路，阻隔人車通行，避免發生意外。

由於該路段為鹿場、鹿湖山區居民重要聯外道路，但降雨導致土石坍崩約一座籃球場大，佔據四分之三的道路面積，自昨早上起人車即無法通行，就恐大雨持續，居民難以進出人人憂心忡忡，盼政府能徹底改善崩山問題。

南庄鄉長邱梓增昨獲報後也立即派怪手進場清除，先清出一車道供當地居民出入，待放晴地質穩定後再移除大石，但公所仍提醒，沿途邊坡仍不穩定，用路人行經時須格外小心。

鄉長將邀相關單位研擬改善

而該路段過去曾裝設防落石護欄，但卻遭巨石砸爛，每逢下雨、地震後土石鬆動，進出民眾皆膽戰心驚，邱梓增表示，後續待天氣放晴、地質穩定後，將邀集相關單位現勘，研擬改善措施，並持續爭取經費保障鄉親行車安全。

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