〈北部〉《魏瑾筠》別怕打不到 麻疹疫苗下週陸續補貨

2019-05-03

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市日前傳出多起麻疹病例、疫情增溫，不少民眾搶著要打麻疹疫苗，但詢問市府衛生局公告醫療院所名冊的診所，紛紛回覆「不再進貨」、「目前沒有了」，只能前往較大型的醫院。衛生局對此表示，全市還有六家醫療院所可以施打麻疹疫苗，下週還會陸續調度疫苗，請民眾不用擔心。

桃園市近期已有十五起麻疹確診病例，其中七例為境外移入、八例為國內感染。由於麻疹疫情升溫，民眾自費接種麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗（MMR）需求上升。

診所說用光 要跑大醫院打

但有市民表示，衛生局上月廿九日公告可自費施打麻疹疫苗的醫療院所，他二日根據名單，詢問自家附近診所，卻發現麻疹疫苗已經打完，直到詢問大型醫院，才問到有些微存貨；不少市民詢問診所何時會有疫苗進貨？卻有診所回稱「不會再進貨了」，答案讓人傻眼，只好跑到大醫院施打疫苗。

疾管署調5萬劑 下週配送

衛生局表示，上月廿九日發出公告前，的確有統計可自費施打疫苗的醫療院所，當時十一家仍有存貨，總計有六百多劑疫苗，但可能因為民眾施打踴躍，目前剩六家醫療院所還有存貨。衛生局說，衛生福利部疾管署上月廿九日宣布至七月期間，將陸續調度五萬劑公費MMR疫苗，提供自費市場使用，預計下週會陸續送到各醫療院所，請民眾不要擔心。

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