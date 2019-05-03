〈北部〉龍潭人本示範道施工 積水、揚塵惹怨

2019-05-03

〔記者許倬勛／龍潭報導〕市府獲前瞻基礎建設經費推動「龍潭區人本示範道路」，去年底全面開挖計畫路段人行道，近日遭民眾質疑未將老舊側溝列入改善，導致開挖後排水功能下降，路面出現多處積水，且施工揚塵瀰漫，影響數十戶店家營業、住戶生活，民車難以進出自宅，怨聲載道。

包商加速施工 派車灑水減塵

市府工務局表示，已要求包商加速施工，並調派水車灑水減塵、提供鐵板以方便民眾通行，另經查路面發現積水原因是泥沙與雜物阻塞側溝，昨已派員排除，當初規劃設計時已檢討既有排水溝斷面足夠，未來只要定期清疏即可解決積水問題。

側溝阻塞致積水 會定期清疏

市府以四千四百萬餘元經費進行龍潭區中正路介於新龍路、北龍路段，約七百五十米路段兩側人行道改善工程，採「半半施工」，希望給鄉親、學子安全舒適的人行空間。

當地店家、住戶抱怨說，包商開挖舊損人行道後，可能因未分段施工、速挖速鋪，致使沿線商家的器材、晾曬衣物被落塵污染，附近的汽、機車修護業客戶更無路上門，苦不堪言。

市議員徐玉樹說，第二期工程已開挖一個月，破碎土石與爛泥沙隨處可見，開挖處猶如壕溝，造成附近店家生意大受影響，近日又因連續降雨停工多日，完工之日遙遙無期。

工務局表示，中正路於去年十一月開工，目前人行道工程已完成泰半，因進行多種管線更新，須等各事業單位協調後，再執行分段施工、完成鋪面，整體工程預計八月可完成；另外，為避免其他工程施工造成民眾反感，近期會召開說明會，並深入調查當地環境，配合地方意見調整設計與施工進度，期能讓改善一次到位。

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