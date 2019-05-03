〈北部〉搶救偏鄉早產兒 北榮、馬偕攜手

2019-05-03

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕台北榮總新竹分院昨天舉辦「大新竹急重症醫療聯盟及分級醫療三年成果發表會」，院長彭家勛會中分享該院和新竹馬偕醫院接力搶救偏鄉早產兒的案例，一名只有一千二百公克重的早產兒經兩院醫療小組救治後平安存活下來，讓與會者深受感動。

彭家勛說，當時從山區疾駛而下的救護車透過無線電通知：「有自尖石鄉週數不詳的急產產婦正由救護車緊急送達中，請北榮新竹分院急診室準備。」兒科醫師接獲通知後，立即待命，送達的寶寶臍帶還連著，不哭、不動、膚色暗黑、臍動脈搏緩慢，目測約只有一千二百公克。

彭家勛說，急救團隊給予正壓呼吸、斷臍後，插上氣管內管、用甦醒球協助呼吸，並給予烤燈和包覆塑膠袋保暖，一連串緊急醫療處置後，寶寶膚色逐漸轉呈粉紅色，肢體開始有了活動，因為該院缺乏新生兒可用的呼吸器，也無極度早產兒必需的加護照顧人力與設備，於是緊急請求新竹馬偕醫院協助。

新竹馬偕醫院緊急派出三人醫療小組，並攜帶加護型運送保溫箱抵達，經過評估與打上點滴，初步穩定血糖後，即刻護送寶寶回到新竹馬偕兒童加護病房，經過長時間努力，寶寶存活下來。

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