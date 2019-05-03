〈北部〉飄沙嚴重 外埔漁港北堤堆成沙丘

2019-05-03

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍鎮外埔漁港北面堤防，緊鄰海灘沙地及保安林地，但海風經年累月將沙吹向港區，不僅堤防上堆積一座約半層樓高的沙丘（見圖，記者鄭名翔攝），也導致河道淤塞影響漁船出入，苗栗縣政府農業處表示，將提報外埔漁港環境營造改善工程二期爭取前瞻經費，未來擬於堤防邊增設消波塊，並請行政院農委會林務局盡速整治保安林地內沙地。

請林務局整治保安林地沙地

外埔漁港為苗縣四大漁港之一，近年來雖轉型為觀光型漁港，但仍保有漁船停泊功能供附近漁民出海捕釣或經營休閒式漁釣，過去因港內設施年久失修，苗縣府獲農委會漁業署補助五千九百萬元進行環境整治工程，於三月底竣工。

河道淤塞 影響漁船出入

苗栗縣長徐耀昌日前到場了解完工成果，南龍區漁會總幹事顏德坤陳情，指漁港北堤飄沙嚴重，附近海沙隨東北季風吹襲，堆積在港區內，北邊堤防堆出一座半層樓高的沙丘，人車皆無法通行，再加上沙子淤積於港內，導致河道淤塞，嚴重影響漁船出入安全。

苗縣府農業處漁業科長李瑞隆解釋，由於港區北堤旁是一片林務局管轄的保安林地，當地久未清沙導致沙丘越堆越高，逢東北季風大時就會將沙子吹入港區內，導致飄沙問題嚴重。

徐耀昌促列入二期改善工程

顏德坤建議於堤坊邊增設消波塊或防坡堤，減緩飄沙直接吹入港內；徐耀昌則當場指示，要求農業處將改善飄沙問題列入第二期改善工程內，未來持續向漁業署爭取前瞻經費補助；李瑞隆說，除辦理提報二期改善計畫外，也會先請林務局推平保安林地的沙地，避免飄沙情況持續惡化。

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