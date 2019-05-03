〈北部〉《桃園》敬老愛心卡點數 爭取適用北捷

2019-05-03

〔記者謝武雄、林家宇／綜合報導〕市府推出的敬老愛心卡，在大眾運輸部分目前只能搭乘市區公車、機場捷運，資訊科技局昨在議會工作報告時，多名議員認為新北市敬老愛心卡從六月起就可以搭乘台北捷運，希望桃園市也能夠跟進。副市長李憲明表示，敬老愛心卡搭乘北捷，有系統整合及跨縣市問題，會於雙北溝通平台提出，請北捷將桃園敬老愛心卡納入。

台北捷運公司表示，桃園市政府若有此需求，相關局處可向北捷公司接洽，會協助評估後續事宜。

北捷：有需求會協助評估

資訊科技局長陳崗熒表示，市民卡具有點數、儲值兩種錢包；點數錢包由社會局儲值，每月會將帳戶補滿八百點，老人家或身障者搭車可從點數錢包扣點數，大眾運輸業者憑點數向社會局請款、每點一元，而儲值錢包是民眾現金儲值，可於購物、搭車與小額支付使用。

陳崗熒說，一般的刷卡機只能從儲值錢包扣款，沒有點數錢包扣點功能，因此，若要北捷接受桃園敬老愛心卡點數，必須修改程式軟體，而新北市為提供免費搭乘廿趟台北捷運，是以趟次計算，與點數錢包又不相同。

市府：會在雙北平台提出

陳崗熒指出，北捷基本上透過刷卡出入，只要修改程式軟體即可，比較容易推動，會於雙北溝通平台提出。反觀台鐵，由於各車站變化很大，市府多次與台鐵接觸，台鐵意願都不高。

議員黃景熙說，桃園市民卡發行一三○．五萬張，其中敬老卡十九．五萬張、愛心卡五．三萬張；敬老愛心卡數量約廿五萬張，由於大部分持卡者都以搭乘大眾交通工具為主，但目前只能搭乘市區公車、機場捷運及愛心計程車，因此希望能將北捷、台鐵納入補助範圍。

議員劉茂群、黃婉如表示，新北市敬老愛心卡已經將北捷納入，市府應該加快腳步跟進；議員陳美梅也認為，每月補貼上限是八百元，就不應該限制用途；議員鄭淑方建議另將「U-BIKE」納入補助，讓交通網路更完善。

議員劉曾玉春則建議將每月八百點改成每季二千四百點，讓老人家更能彈性運用；山地原民議員陳瑛、陳榮基則認為，復興區民敬老愛心卡雖有一千點，但復興到市區路途遙遠，根本不敷使用，而敬老愛心卡雖可在四個國民運動中心使用，但對復興區老人家而言毫無意義，應該增加其他福利措施。

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