〈中部〉《台中》代管公文未處理 市府害龍井泳池關門

2019-05-03

〔記者陳建志／龍井報導〕龍井區立游泳池五月一日突然無預警關門，並貼出公告，民眾抱怨小孩、長輩無處游泳運動，批評換人執政無法接軌，市議員陳世凱指出，之前已提醒代管出問題，要求運動局提早因應，沒想到遲未處理，造成游泳池關門，實在很離譜。

市府運動局主秘吳國珉表示，四月十二日確實有收到龍井游泳協會公文，但因承辦人剛交接疏失，未及時處理，將會檢討改進，並說三日將派人與協會詳談，希望由他們繼續代管，會儘快完成代管簽約，早日重新開放給民眾使用。

龍井區立游泳池過去都由龍井游泳協會代管，管理契約並在今年一月到期，往年協會都會在十月時收到市府代管簽約公文，但直到今年一月到期都沒收到，協會在四月十一日再度發文給運動局詢問代管事宜，但到四月底運動局仍然不聞不問，無奈只好貼出公告從五月一日起關閉游泳池。

五月一日不少民眾要到游泳池游泳時，才發現泳池關門，還貼出告示，民眾質疑市長換人，連公務也停擺，造成龍井民眾連游泳運動都被迫中斷。

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