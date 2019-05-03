〈中部〉《台中》大梨山果樹災損 耕作農卡身分沒補助

2019-05-03

〔記者歐素美／台中報導〕暖冬缺雨造成和平大梨山地區水蜜桃、梨及蘋果等溫帶果樹受災，農委會公告現金救助，每公頃九萬元；台中市農業觀光發展協會理事長羅進玉表示，大梨山地區多為原住民保留地，許多原住民將土地私下轉讓給平地人耕作，但實際耕作者卻領不到補助，要求現金補助應給實際耕作者；農業局表示，現金補助為農委會全額補助，農業局只能依法辦理。

今年一、二月因雨量少、氣溫持續偏高，致使大梨山地區種植的梨子、蘋果及水蜜桃，因開花率低及花芽乾枯，未來產量恐大幅減少，經勘查確認災情已達現金救助標準，農委會於本月一日公告和平梨山七卡等卅八個地段，為一至二月水蜜桃、梨及蘋果等旱災現金救助地區。

台中市農業觀光發展協會理事長羅進玉表示，自己也種植四公頃雪梨，今年因暖冬「全軍覆沒」，卡在原住民保留地問題，一毛錢也領不到，要求政府依一九九五年原住民保留地清查結果，現金救助應由實際耕作者請領才公平。

和平區公所則表示，原住民保留地一九九五年清查結果，是作為原民會政策參考，不能作為准租依據。

羅進玉則認為，市府應將現況據實呈報農委會，之前宋楚瑜擔任省長時即曾將現金救助發給實際耕作者，要求農委會應比照辦理。

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